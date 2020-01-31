Depremzedelere cep telefonu ve aksesuar göndererek destek oldu

31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:16

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir esnaf, depremzedelere cep telefonu, powerbank ve şarj aletinden oluşan yardım kolisi gönderdi.

İşletme sahibi Mustafa Bahçivan, depremzedeler için hazırladığı tuşlu telefon ve aksesuarlarını Elbistan Belediyesinin yardım standına teslim etti.

Bahçivan yaptığı açıklamada, imkanları ölçüsünde depremzedelere yardım etmek istediğini belirtti.

Elazığ'da meydana gelen depreme çok üzüldüklerini dile getiren Bahçivan, "Depremzede vatandaşlarımızın iletişimine katkı sağlamak için 15 powerbank, 10 telefon ve 50 şarj makinesinden oluşan bir koli hazırlayıp yardım standındaki görevlilere teslim ettim." dedi.

Kaynak: AA