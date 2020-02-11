: Depremzedelere birebir psikososyal destek veriliyor

11.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:58

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da depremzedelere birebir psikososyal destek hizmeti sunuyor.

Elazığ Kültür Park Çadır Kent'te kurulan Mobil Sosyal Hizmet Merkezinde aralarında sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyologların yer aldığı psikososyal müdahale ekipleri, yetişkin ve çocukların depremin olumsuz etkilerinden kurtulmasına yardımcı oluyor.

Görevliler, merkeze gelemeyen yaşlı ve çocuklara ulaşmak için çadır çadır gezerek onlara hizmet veriyor.

Ekipler, oyun çadırında düzenledikleri çeşitli etkinliklerle çocukların depremin etkisinden kurtulup, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Psikolog Hale Seval, AA muhabirine, psikososyal destek ekipleri olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren sahada çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Ankara'dan gelen Mobil Sosyal Hizmet Merkezinde depremzedeler ile birebir görüştüklerini ifade eden Seval, bu görüşmenin depremden etkilenenler için önemli olduğunu anlattı.

Görüşme talebinde bulunanları mobil merkez sayesinde konforlu ağırlayabildiklerini belirten Seval, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen çocuklara ve yetişkinlere yönelik görüşmeler yapıyoruz. Çocuklarda genellikle alt ıslatma, tırnak yeme, karanlıktan korkma gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Çocuklara bunları aşabilmenin yollarını öğretiyoruz. Ebeveynlere bu durumlarla nasıl baş edebileceklerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bizi aşan durumlar olduğunda tedavisi ve izlem için psikiyatri uzmanına yönlendiriyoruz."

Seval, yetişkinlerin yeniden deprem olacağını düşünüp korktuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yetişkinler 'Lambalara bakmaktan çok sıkıldık artık sürekli lambaya bakıyoruz. Bir daha deprem olacak kaygısı ve korkusu içerisindeyiz.' diyor. Depreme nerede yakalandıysa oraya karşı korku meydana gelmiş olabiliyor. Örneğin mutfakta ya da salonda depreme yakalandıysa o mekana girmekte korktuklarını belirtiyorlar. Bunların normal olduğunu, bir ay içerisinde etkilerin azalmaya başlayacağını söylüyoruz."

Yetişkinler görüşmeden sonra rahatlıyor

Bu görüşmelerin ardından yetişkinlerin rahatladıklarını dile getirdiğini vurgulayan Seval, "Yaşanan deprem sonrasında kişilerde meydana gelen sorunları birileriyle paylaşmaları çok önemli. Kişileri sorunlarını atlatmalarına teşvik etmek, onları normalleştirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim yaptığımız iş, depremden etkilenenlere çok iyi geliyor." dedi.

Bu hizmeti şehrin her noktasında verdiklerini belirten Seval, "Mobil Sosyal Hizmet Merkezimize gelemeyen vatandaşlarımızla çadırlarına giderek bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Tek tek çadırları gezip depremzedelerin psikolojik ihtiyaçlarını gidermek için görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli kızıyla çadıra yerleşen Fethiye Çelik (63), "Engelli çocuğum olduğu için korkudan evime gidemiyorum. O yüzden burada çadırda kalıyorum. Ekipler bizi sürekli ziyarete geliyor. Allah razı olsun, devlet bize bakıyor." dedi.

Kaynak: AA

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