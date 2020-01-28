Depremzedelere Adana'dan yardım
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Depremzedelere Adana'dan yardım

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana, Hatay ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

28.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:08
Depremzedelere Adana'dan yardım

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen nedeniyle , Hatay ve 'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Adana'daki Tesbihçiler Çarşısı'ndaki esnaf, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan battaniye ve gıda maddesi tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Çarşı esnafından Nasır Fidan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Esnaf Rıza Türkmen de desteklerinin bundan sonra da süreceğini söyledi.

Kaynak: AA

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: Depremzedelere Adana'dan yardım
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