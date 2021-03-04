Depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturmanın mutluluğunu yaşıyor

Elazığ'da yaşanan depremde evleri yıkılan ve devletin yaptığı yeni konutlara yerleşen depremzedeler, güvenli ve konforlu evlerinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ'da yaşanan depremde evleri yıkılan ve devletin yaptığı yeni konutlara yerleşen depremzedeler, güvenli ve konforlu evlerinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bölgede seferberlik ilan eden TOKİ, depremzedelerin yaralarını sarmak ve onlara güvenli evler inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu konut projeleri sayesinde Elazığlı depremzedeler, daha yaşanabilir ve depreme dayanıklı evlerinde güvenli bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

"Kentsel dönüşümün sağlığımız ve hayatta kalmamız için büyük bir önemi var"

Evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan depremzede Pınar Kalay, AA muhabirine, depremde enkaz altından 7,5 saat sonra kurtarıldığını ve devletin sayesinde yeniden hayata bağlandığını söyledi.

Depremde yaşadıkları binanın yıkıldığını, enkaz altında kalan annesi ve amcasını kaybettiğini dile getiren Kalay, devletin bu süreçte sürekli yanlarında olduğunu belirtti.

"Hastanede kaldığım süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beni ziyaret etti. Elini omuzuma koydu. Ondan sonraki süreçte hep o eli omuzumda hissettim. Taburcu olduktan sonra beni sağlam yeni bir eve yerleştirdiler." diyen Kalay, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evlerde daha güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdüreceklerini, bu acıları tekrar yaşamamak için konutların daha güvenli yapılması gerektiğini kaydetti.

Kalay, şöyle konuştu:

"Deprem dolayısıyla yaşadığımız acıları tekrar yaşamamak için, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evlerin daha da çoğalması için, bizim de devletimize yardımcı olmamız lazım. Şu anda ben güvende olduğumu düşünüyorum. Olası bir depremde daha güvenilir bir konutta oturuyorum."

"Evlerimiz sağlam"

Abdulsamet Semerci de depremden sonra evlerinin yıkılıp bir yılda sağlam evlerine kavuştuklarını söyledi.

Deprem öncesinde oturdukları evin 35 yıllık olduğunu, depremde evlerinin hasar gördüğünü anımsatan Semerci, devletin bir yıl gibi kısa bir sürede yeniden büyük bir mahalle inşa ettiğini bildirdi.

Elazığ'ın genelinde büyük bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirildiğini anlatan Semerci, devletin, depremzede aileleri mağdur etmeden bir yıl içerisinde evlerine kavuşturduğunu aktardı.

Semerci, "Evlerimize yerleştik, hiçbir problemimiz yok. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Şu an daha konforlu, rahat ve güvenilir evlerde oturuyoruz. Evlerimiz sağlam. Devletimiz yeniden bir şehir inşa etti. Devletimizin yaptığı konforlu, rahat ve güvenilir evler sayesinde deprem korkusu olmadan yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Deprem olduğunda yıkılacak, diye korkmuyoruz"

Özlem Oğraş ise ailesiyle korkmadan devletin yaptığı evlerde mutlu bir şekilde yaşadıklarını dile getirdi.

Depremde evlerinin yıkıldığını ifade eden Oğraş, şöyle konuştu:

"O sırada evde olmadığımız için bize bir şey olmadı. Şimdi evimizin yerine yeni yapılan evimiz çok güzel, sağlam. Kafamız rahat, deprem olduğunda yıkılacak, diye korkmuyoruz. Çocuklarım ile güvenilir evlerdeyiz. Diğer evimizde deprem korkusunu yaşıyorduk. O binalar çürüktü. Şimdi sağlam. Evlerimiz kullanışlı, konforlu. Allah devletimizden razı olsun. Bize çok güzel evler yaptı. 6-7 ay içinde yeni evimize taşındık. Elazığ'da yapılan tüm evler bitmek üzere, Allah devletimden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk