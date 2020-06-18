Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor
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Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim yerlerinde depremden zarar gören vatandaşlarla görüştü.

Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor
18.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:59

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim yerlerinde depremden zarar gören vatandaşlarla görüştü. Toprak evlerin tuzak olduğunu belirten vatandaşlar, 2020'de toprak evlerde kalmanın iyi olmadığını söyledi, devletin bu konuda öncü olmasını istedi. Bakan Yardımcısı Ersoy, dönüşüm uygulamasının devletin sosyal politikası olduğunu belirterek dönüşümün her zaman olacağını ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Haziran'da merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi. Bingöl'deki incelemelerini tamamlayan Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden zarar gören Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim birimlerini de gezdi. Vali Okay Memiş, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar ile birlikte ilk önce Darabi mezrasına giden Ersoy, burada vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlara bir eksikleri olup olmadığını soran Ersoy, en kısa zamanda kalıcı konutların yapılacağını söyledi. Vatandaşlardan yardımcı olmalarını da isteyen Ersoy, "Siz de vali, kaymakamlara yardımcı olacaksınız. Evler nereye, nasıl yapılacaksa yerlerini gösterip kendi aranızda anlaşıp uzlaşacaksınız. Biz de hızla evlerinizi yapmaya çalışacağız. Gerekirse konteyner getireceğiz" dedi.Mezradan ayrılmaya hazırlanan Bakan Yardımcısı Ersoy, bir vatandaşın kahve içme teklifini, "Bugün dert günü, gelmişken ne kadar köyümüzü ziyaret edip yerinde görebilirsem o kadar iyi" cevabını vererek geri çevirdi.'TOPRAK EVLER TUZAKTIR, DEVLET ÖNCÜ OLSUN'İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberindekilerle daha sonra Çayırtepe Mahallesi'ne geçti. Burada muhtar ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, eksikleri olup olmadığını sordu. Bu sırada Ersoy'a seslenen bir vatandaş, toprak evlerin tuzak olduğunu belirterek kurtarılmalarını istedi. 2005'te meydana gelen depremden 15 yıl sonra depremi yaşadıklarını söyleyen vatandaş, "Toprak evler bize tuzak. Devlet bize öncü olsun, az hasar, çok hasar görmüş bakmasın. 2020 yılında topraklı evde kalmak iyi değil. Bugün hemen her mahallede 5-10 ev hasar görmüş. Kesinlikle topraklı evler tuzaktır, bunları kaldıralım. Devlet bize öncü olursa çok seviniriz" diye konuştu.Vatandaşa "Anladım meseleyi izah ettin" diyen Ersoy, "Biz şu an afetle ilgili kısmına bakıyoruz. Devletin sosyal bir politika olarak dönüşüm uygulaması her zaman mümkündür. Bizim görevimiz sizleri görmek, taleplerinizi değerlendirmektir" cevabını verdi. 'BÜTÜN GAYRETİMİZLE  VATANDAŞIN YANINDA OLACAĞIZ'Çayırtepe Mahallesi'nde basın mensuplarına kısa bir açıklama da yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:

"Bölgeyi geziyoruz, çok büyük bir özgüvenle milletimizin huzurundayız. Bir eksiğiniz var mı diye soruyoruz. Şükürler olsun çadıra, yemeğe, ekmeğe, aşa ihtiyacı olan aç, açıkta kalan hiçbir vatandaşımızın kalmadığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra bölgemizde hasarların tespit edilmesiyle birlikte etap etap yapılması gerekenleri süreç içerisinde gerçekleştirerek hayatın eskiden olduğu gibi en normal hale dönmesi için bütün gayretimizle  vatandaşın yanında olacağız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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