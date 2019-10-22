Depremzedeler MEB'in "kulağı" oldu

22.10.2019 11:12

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'deki depremlerin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak Erciş ilçesinde hizmete açılan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), depremzedelerin hayata tutunarak yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği ve idari konulardaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de kurulan MEBİM, ailelerini, yakınlarını, evlerini kaybeden vatandaşların deprem psikolojisinden kurtulmasına katkı sundu.

Yüzde 85'i depremzede 50'si engelli 180 kişinin istihdam edildiği merkezde görevliler, şu ana kadar vatandaşlardan gelen 15 milyon 900 bin başvuruyu yaklaşık 53 milyon dakika görüşme yaparak cevaplandırdı.

MEB'in merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları birimlerinin iş yükünü büyük oranda azaltan merkez, kısa sürede elde ettiği başarıyla ülkenin en önemli kamu bilgi hatlarından biri haline geldi.

858 öğrenciyi okullu yaptı

Depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatarak sosyal hayata dönmelerinin sağlandığı merkez, okula devam edemeyen öğrencilerin de umudu oldu.

MEBİM'i arayarak okula gönderilmediğini belirten 858 öğrencinin ailelerine ulaşarak okula kazandıran görevliler, yaşça örgün eğitim dışına çıkmış 11 bin 102 kişinin de "eğitimin her şartta mümkün olabileceği" vurgusuyla açık öğretim kurumlarında eğitimlerini sürdürmemlerine öncülük etti.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi hizmetlerine 7 gün 24 saat, yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 numaralarından ulaşılabiliyor.

MEBİM'le acılarını unuttular

Van'daki depremde 33 saat enkaz altında kalan ve bir bacağını kaybeden Murat Sağlam, bu merkez sayesinde kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağlıyor.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra 90 gün boyunca tedavi gördüğünü, çok zor günler geçirdiğini dile getiren Sağlam, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kendime geldiğimde bir bacağımı kaybettiğimi öğrendim. Bu benim için ikinci yıkım oldu. Çok karmaşık duygular yaşadım. Bundan sonra hayatımızı nasıl sürdüreceğimi düşünmeye başladım. Enkaz altında kendimi mezarda hissettim. Sonra bir aracın lambası yandı ve bulunduğum yer aydınlandı. Umudum arttı. Tüm ailem, hayatım boyunca yaşadıklarım gözlerimde canlandı. Görevliler beni kurtardı. 33 saat boyunca kurtarılmayı bekledim. Çok şükür şimdi ailemin yanındayım. Allah bir daha o günleri yaşatmasın."

İlçede açılan MEBİM'in insanlara bir umut olduğunu vurgulayan Sağlam, birçok kişinin bu sayede evine ekmek götürebildiğini aktardı.

Sağlam, merkezde işe girdikten sonra depremin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Merkez, benim durumumdaki insanlara en büyük desteklerden biri oldu. Burada 200'e yakın kişi çalışıyor, büyük bölümü depremzede ve engelli. İş yerimizde çalışan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz bize büyük destek verdi. Bu hizmetin ilçeye kazandırılmasına katkı sunan sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanlarına ve tüm görevlilere teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bugün burada çalışma imkanı bulduk. Depremden sonra evlendim ve bir çocuğum oldu. Allah devletimize zeval vermesin."

Depremde birçok yakınını kaybeden Ergün Çelebi de depremden sonra açılan merkez sayesinde iş sahibi olduğunu ifade ederek, "Depremde kaybettiklerimizin acısını bu sayede bir nebze de olsa unuttuk. Benim gibi 50 bedensel engelli arkadaşımız burada istihdam ediliyor. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA