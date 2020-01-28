Depremzedeler için malzeme getiren tırlar, gönüllülerin "yardım zinciri" ile boşaltılıyor

28.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:04

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelerin yaralarının sarılması için toplanan malzemeler, gönüllerin "yardım zinciri" ile elden ele taşınıp kolilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için birçok kamu kuruluşu, vakıf, dernek, özel şirket ve vatandaş bölgeye ayni yardım gönderiyor.

Bölgeye gelen yardımlar, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın depolarında toplanıyor.

Depoya gelen tırlardaki malzemeler, aralarında İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı gönüllülerinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi 60 kişi tarafından elden ele taşınarak boşaltılıyor.

Gönüllerin "yardım zinciri" oluşturarak taşıdığı malzemeler, yine gönüllüler tarafından paketleniyor. Kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda deprem mağdurlarına ulaştırılıyor.

Yetkililer, yardım malzemelerinin tırlara düzgün bir şekilde yerleştirilmesinin işlerini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Kaynak: AA