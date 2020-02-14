Depremzedeler için gece düzenleyecek

14.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:22

Dünyanın dört bir yanından gelecek iş insanlarını İstanbul'da yapılacak gecede buluşturacak olan

İma Group Başkanı Bağcı, "Çok büyük bir organizasyon hazırlığındayız. Geceden toplayacağımız yardım, depremzedelere bağışlanacak.

Bu zor günleri ancak birbirimize destek olarak atlatabiliriz" diye konuştu.

Yardımseverliğiyle tanınan Derya Bağcı, daha önce yayınladığı derginin gelirini kız çocuklarının eğitimi için bağışlamıştı.

Kaynak: Bültenler