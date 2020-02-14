Depremzedeler için gece düzenleyecek
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Depremzedeler için gece düzenleyecek

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden iş kadını Derya Bağcı, Elazığ'da yaşanan deprem için büyük bir etkinlik düzenliyor.

14.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:22
Depremzedeler için gece düzenleyecek

Dünyanın dört bir yanından gelecek iş insanlarını 'da yapılacak gecede buluşturacak olan

İma Group Başkanı Bağcı, "Çok büyük bir organizasyon hazırlığındayız. Geceden toplayacağımız yardım, depremzedelere bağışlanacak.

Bu zor günleri ancak birbirimize destek olarak atlatabiliriz" diye konuştu.

Yardımseverliğiyle tanınan Derya Bağcı, daha önce yayınladığı derginin gelirini kız çocuklarının eğitimi için bağışlamıştı.

Kaynak: Bültenler
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