Depremzedeler hasar gören evlerini boşaltıyor Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde hasar gören evler boşaltılıyor.

Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde hasar gören evler boşaltılıyor.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açtı. Depremle birlikte 120 haneli Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde de 20 ev ağır, 70 ev ise orta hasar aldı. Vatandaşlar hasar gören evlerini boşaltırken, yetkili kurumlar ise yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çaybağı Mahalle Muhtarı Hacı Tunal, "Dün öğle saatlerinde yaşanan deprem köyümüzü kötü etkiledi. Mahallemizde yaklaşık 20 ev ağır hasarlı iken 70 ev de orta hasar gördü. Mahalleli şu an mağdur. Devlet büyüklerimizden çadır bekliyoruz. Evlerimizin büyük bir kısmında çatlaklar var. Mahalle sakinleri eşyalarını dışarıya çıkardı. Dün geceyi de dışarıda geçirmişler" dedi. - VAN

Kaynak: İHA