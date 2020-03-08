Depremzedeler çadırlardan çıktı, konteynerlere yerleşti
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Battalgazi, Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel

Depremzedeler çadırlardan çıktı, konteynerlere yerleşti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen, can ve mal kaybının yaşandığı depremin ardından Malatya'da, çadırlarda kalan depremzedeler, kurulan konteynerlere yerleşti.

08.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:17
Depremzedeler çadırlardan çıktı, konteynerlere yerleşti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen, can ve mal kaybının yaşandığı depremin ardından Malatya'da, çadırlarda kalan depremzedeler, kurulan konteynerlere yerleşti.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin hissedildiği Malatya'da 4 kişi hayatını kaybederken, 481 kişi yaralandı; Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçesinde çok sayıda yapı yıkıldı. Depremden sonra Çevre ve Şehircilik ile AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte 4 bin 933 binada ağır hasar tespiti yaptı. Ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleşirken, Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi'nde çadırda kalan depremzedeler için 25 konteyner kuruldu. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı mahallede depremzedeler, yerleştikleri konteynerlerde yaşamaya başladı. Konteynerlerle 2 sokağın oluştuğu mahallede, çadırdan çay ocağı yapılırken, çocuklar da sokakta oynamaya devam ediyor. 

Depremin şiddetiyle yıkılan evlerinden çıkıp, çadırlarda kalan ve ardından kurulan konteynerlerde yaşamını sürdüren depremzedeler, yaralarının sarılması noktasında gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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