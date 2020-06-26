Depremzedeler çadırlara yerleşiyor Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen çadırlara aileler yerleşmeye başladı.

Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen çadırlara aileler yerleşmeye başladı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açmıştı. Depremin ilk dakikalarında AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gürpınar Belediyesi ile Kızılay ekipleri bölgede görev alırken, hasar tespit çalışmaları bugün de devam ediyor. Depremzedeler için bölgeye sevk edilen çadırlar evlerin önüne kurulurken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri de enerji ihtiyacını karşılıyor.

Yaşanan depremin ardından çadıra yerleşen ailelere, Kızılay ekipleri tarafından da sıcak yemek veriliyor.

Hasarın en çok olduğu Elaçmaz Mahallesi'nde depremzedeleri yalnız bırakmayan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, dün saat 13.00 civarında merkez üstü Saray ilçesi olan, fakat yıkımın en çok Gürpınar Elaçmaz Mahallesi'nde olan bir deprem yaşadıklarını belirtti. Başkan Tanış, "Tespitlerimize göre şu ana kadar yaklaşık 35 evimiz oturulamayacak durumdadır. Diğer evlerin tamamında ise hasar var. Şükrettiğimiz konu ise can kaybının olmamasıdır. 5 yaralının 4'ü Elaçmaz Mahallesi'ndeydi. Biri hariç hepsi taburcu oldu. Maddi hasar çoktur. Dün olayın oluş saatinden itibaren valimiz, kaymakamımız, belediyemiz, AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Kızılayımız, askeriyemiz tamamıyla burada yer aldılar. Halkımızın yanında yer aldılar. Halkımızın yaralarını sarmak için dün geceden beri buradayız. Burayı terk etmedik. Vatandaşlarımız devletin gücünün ve şefkatinin yanlarında olduğu bilincinde olsunlar, bunu da hissettik. Maddi hasarları telafi edebilecek güçlü bir devletimiz ve hükümetimiz var. Bakanlarımızın telefonları bizleri mutlu etmiştir. İnşallah yaraları saracağız. Allah bu gibi olaylardan bizi korusun" dedi.

(Yılmaz Sönmez - Nihat Özbay/İHA)

Kaynak: İHA