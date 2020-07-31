Depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor
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Depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı geçici olarak barındıkları konteyner kentte geçiriyor.

31.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:53

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı geçici olarak barındıkları konteyner kentte geçiriyor.

Sivrice ilçesi merkezli, 41 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce konut ve iş yerinin hasar gördüğü 6,8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte Aşağı Demirtaş, Kırklar ve Doğukent mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde kurulan konteyner kentlerde, yaklaşık bin 700 aile barınıyor.

Depremzede çocuklar, bayram coşkusuyla şeker topluyor, oyun oynuyor.

"Her şeye rağmen bayramı neşe içinde kutlamaya çalışıyoruz"

Depremzedelerden İbrahim Bora, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nı da konteyner kentte kutladıklarını belirtti.

Bayramların tüm insanlar için neşe kaynağı olduğunu dile getiren Bora, evlerinde kalmadıkları için bayramın kendileri için buruk geçtiğini ifade etti.

Bora, her şeye rağmen bayramı ailece, neşe içinde kutlamaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası 40-45 gün çadırda kaldık. Çadırda kalmaktansa konteynerde yaşamak bulunmayacak bir şey. Allah devletimize zeval vermesin. Şu an Elazığ'ın dört bir tarafında inşa edilen konutlar var. Devlet vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyor, elinden gelenin fazlasını yapıyor. Temennimiz konutların kısa sürede bitirilmesi ve bir an önce evlerimize yerleşmek."

"Burada bir aile gibi olduk"

Sinan Altaş ise yaşadıkları depremin mağduriyetini devletin yardımlarıyla gidermeye çalıştıklarını söyledi.

"Konteyner kentte geçirdiğimiz ikinci bayramımız. Evlerimizde kaldığımız gibi olmasa da burada tüm depremzedeler bir aile gibi olduk. Çoluk çocuk, büyüklerimizle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşıyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullanan Altaş, bayramın güzel geçtiğini anlattı.

Nihal Cevher de kiracı olarak oturduğu evin yaşanan afette ağır hasar görmesinden dolayı ailesiyle konteyner kente yerleştiğini kaydetti.

Cevher, "Allah razı olsun devletimizden, bize bu imkanı sağladıkları için. İnşallah ilerleyen süreçte konutlar yapılır. Kiracılara da hak tanınırsa çok iyi olur. Bizler de mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.ıkışında oluşturduğu kontrol noktala

Depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor

Kaynak: AA

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