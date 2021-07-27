Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
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Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti Elazığ'da depremde evi yıkılan ve Mustafapaşa Mahallesi'ndeki yeni evini görmeye giden bir kişi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde evi yıkılan ve Mustafapaşa Mahallesi'ndeki yeni evini görmeye giden bir kişi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu bulvarında bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde evi hasar gören ve hak sahibi olduğu evi incelemeye gelen Temur Tekin (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin'i asansör boşluğunda gördü. Tekin'in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Depremzede yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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