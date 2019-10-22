Depremzede Ruhat'ın gözü dünya şampiyonluğunda

22.10.2019 11:20

Van'da 8 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde babasını kaybeden 19 yaşındaki Ruhat Basooğlu, yaşadığı acı dolu günleri spor sayesinde aştı.

23 Ekim 2011'de en çok yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinde emekli öğretmen olan babasının enkaz altında kalmasıyla sarsılan Ruhat Basooğlu, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başladığı spor sayesinde yeniden hayata tutunan Ruhat, ilçede kurulan kick boks ve muay thai takımıyla antrenmanlara çıkarak kendini geliştirdi.

Kısa sürede önemli başarılara imza atan Ruhat, kick boksta dünya üçüncülüğü, muay thaide dünya ikinciliği elde ederek milli takımın başarılı sporcularından biri oldu.

Aralık ayında Antalya'da yapılacak Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek için hazırlıklarını sürdüren Ruhat, gelecekte kariyerine dünya şampiyonluğu başarısını da eklemek istiyor.

"Eve girmeye çalışırken deprem oldu"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Ruhat Basooğlu, AA muhabirine, eve girmeye çalıştığı sırada sarsıntının başladığını, o günlerin hala gözünde canlandığını söyledi.

Babasını kaybettikten sonra çok zor günler yaşadığını, içine kapandığını anlatan Ruhat, şunları kaydetti:

"Derslere olan ilgim azaldı, okuldan uzaklaşmaya başladım. Bu halimi gören ailem beni spora yönlendirdi. Spora olan ilgim depremden sonra oldu. Bu süreçte ailem ve hocalarım bana destek oldu. Üniversiteler arası müsabakalara katıldım. İlk zamanlar başarılı olamadım ama vazgeçmedim. Daha sonra şampiyonluk yarışlarında ülkemizi temsil etmeye başladım, uluslararası başarılar elde ettim. Spor, deprem döneminde yaşadığım psikoloji sorunlardan kurtulmama yardımcı olan en büyük etken. Sporun insanın sosyal yaşamını geliştirdiğini gördüm."

Kendisine verilen destekle yaşadığı zorlukların üstesinden geldiğini aktaran Ruhat, "Bu süreçte her zaman yanımda olan hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Şu anda üniversite eğitimime devam ediyorum aynı zamanda uluslararası şampiyonalara hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Müsabakalara katılabilmek için zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bu nedenle yetkililerden destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın başarısını görmek sevindiriyor"

YYÜ Sağlık Spor Daire Başkanlığı Boks ve Kick Boks Antrenörü Suat Kurnaz da yetiştirdikleri sporcuların elde ettikleri başarıyı görünce mutlu olduklarını dile getirdi.

Sporcu yetiştirmenin kolay olmadığını, bunun için emek gerektiğini ifade eden Kurnaz, "Sporcularımıza elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Büyük emekler verip yetiştirdiğimiz sporcuların başarısını görünce seviniyoruz. Ruhat, ülkemizi yurt dışında başarısıyla temsil ediyor, bayrağımızı dalgalandırıyor. Onunda gurur duyuyoruz. Büyüklerimizden Ruhat gibi sporculara destek vermelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA