Depremzede Öğrencilere Giyim Yardımı Yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede öğrencilere giyip yardımında bulunuldu.

Samsat İlçe Kaymakamlığı tarafından İlk, orta ve Lise öğrencilerine yönelik başlatılan elbise yardımı çalışmaları kapsamında bin 543 öğrenciye mont, pantolon, kazak ve gömlek yardımında bulunulduğu bildirildi. Gönderilen yardım paketleri ilk, orta ve lise öğrencilerine dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem nedeni ile büyük çoğunluğu konteynırlarda yaşayan öğrencilerin giyim sorununun çözülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında firma tarafından, içerisinde yaklaşım 5 bin parça giyim malzemesi bulunan bin 543 adet kolinin okullara ulaştırıldığını ve öğrencilere dağıtımının ivedilikle sağlanacağını belirten Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, duyarlılığından dolayı firma yetkilileri ile Vakıf personeline teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız, "Giyim malzemelerini gönderen firmanın eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu örnek davranış emsal teşkil etmesi bakımından da önemlidir. Gönderilen bu giyim malzemelerini vakfımız aracılığı ile okul idarecilerimizin bizzat katılımları ile dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz ve aileleri adına emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA