Depremzede öğrenciler ders başı yaptı Depremzede öğrenciler ders başı yaptı 25 okuldaki öğrenciler, 15 günlük aradan sonra yeniden ders başı yaptı İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden olan 5.

Depremzede öğrenciler ders başı yaptı

25 okuldaki öğrenciler, 15 günlük aradan sonra yeniden ders başı yaptı

VAN - İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime ara ve 25 okuldaki öğrenciler, 15 günün sonunda yeniden ders başı yaptı.

23 Şubat'ta meydana gelen ve Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler, Böğrüpek ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma neden olan depremin yaraları sarılıyor. 10 kişinin de hayatını kaybettiği depremde 25 okulda ise eğitim öğretime ara verilmişti. 15 günlük aranın ardından bugün okullar yeniden eğitim öğretime açılırken, çocuklar ise sabah saatlerinden itibaren okula gelmeye başladı.

Babası ve 3 kardeşiyle hayatını kaybeden Fatma'nın sırası boş kaldı

Özpınar Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanarak babası ve 3 kardeşiyle birlikte enkazda kalarak hayatını kaybeden Fatma Furat'ın sınıfında ise hüzün vardı. Fatma Furat'ın eğitim gördüğü Özpınar İlk ve Ortaokulu, deprem felaketinde Hüseyin Tosun ve Emirhan Acar isimli iki öğrencisini daha kaybetmişti.

Gelenler Mahallesi'nden taşımalı olarak geldiği Özpınar İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 8/A sınıfı öğrencisi Emirhan Acar'ın da sırası boş kaldı. Emirhan Acar'ın sıra arkadaşlarından Serdar Işık, "Emirhan benim çocukluk arkadaşımdı. Beraber aynı köyde yaşıyorduk. Özpınar İlk ve Ortaokuluna taşımalı geliyorduk. Kendisini çok özledim. Yaşasaydı bugün bizimle beraber burada olacaktı" diye konuştu.

Okulda görev yapan öğretmen Nurten Aşkan da, 23 Şubat'ta bir deprem yaşadıklarını hatırlatarak, "Depremden dolayı 15 günlük tatilin ardından bugün ders başı yaptık. Okulumuzda hasar yok" dedi.

Emirhan'ın Acar'ın evinde de yas vardı

Depremde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Acar'ın evinde de yas vardı. Çadırda yaşayan Emirhan'ın annesi Mercan Acar ve 2 çocuğu, okulların açılmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Türkçe bilmeyen anne Mercan Acar, gözyaşlarına hakim olmayarak, "Oğlum yaşasaydı bugün arkadaşlarıyla birlikte okula gidecekti" ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini söyleyen Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, "Okullarımız 15 günlük aradan sonra tekrar açıldı. Devletimiz bize her konuda destek oluyor. Buradan depremden dolayı yakınlarının yanına giden vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Gittikleri yerlerde çocuklarını okullara göndersinler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA