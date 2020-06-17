Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar

Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar Bingöl'de meydana gelen depremde bir köyde annesi telef olan kara kuzu evde bebek gibi biberon ile besleniyor.

17.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:08

Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremde bir köyde annesi telef olan kara kuzu evde bebek gibi biberon ile besleniyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gün önce meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından Kaynarpınar köyünde 1 çocuk babası Haydar Tektaş'a ait koyun dağdan yuvarlanan kayanın altında kalarak telef oldu. Bir hafta önce dünyaya getirdiği 'kömür' adı verilen kuzu annesinin telef olmasıyla öksüz kaldı. Kuzuyu eve getiren aile burada biberon ile beslemeye başladı.Öksüz kalan kuzu ailenin ilgi odağı haline geldi.

'Kuzuya bebek gibi bakıyoruz'

İki gün önce deprem olduğunu ve çok sarsıldıklarını ifade eden bir çocuk babası Haydar Tektaş (45), "Depremden çok etkilendik önce kendimizi kurtardık, can güvenliğimizi aldık, dışarı çıktık. Depremden sonra bizim hayvanlarımız köyün arkasında yaylada otluyordu. Depremin etkisiyle taşlar yuvarlandı, koyunlara üzerine geldi. Bir koyunum öldü. Koyunları almaya gittiğimizde baktık koyun yerde yatıyor sadece kuzu sağ kalmıştı. Kuzuyu kucakladım eve getirdim. Koyunu da el arabasına koyup getirdim. Kuzuyu da biberonla emziriyoruz. Kuzumuz 1 haftalık. Herkes kuzuyla ilgileniyor. Ben olmasam da yeğenim, eşim, abim, yengem herkes bakıp süt veriyor. Biberona tam alışmadı iki gündür başladık zaten ama alışır. Bize alıştı kuzuyu herkes "kömür" diye sevip, sesleniyor. Yanımızdan ayrılmıyor. Herkes bakıyor ona bir bebek gibi bakıyoruz" dedi.

Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Kınay Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 00:32:02. #1.15#
title