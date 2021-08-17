Depremzede KOAH hastası Çakır, 5 yılın ardından ilk kez dışarıya çıktı
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Depremzede KOAH hastası Çakır, 5 yılın ardından ilk kez dışarıya çıktı

Depremzede KOAH hastası Çakır, 5 yılın ardından ilk kez dışarıya çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 depreminde eşi ve 1 çocuğunu kaybeden, KOAH hastalığı nedeniyle de 5 yıldır evinden çıkamayan İlhan Çakır'ı özel araçla evinden aldı. Çakır, çok merak ettiği Seka Park'ı gezdi.

SEKA PARKI GEZDİ

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin tanığı ve depremde ailesini kaybeden İlhan Çakır, 5 yıldır evinden çıkamıyor. KOAH nedeniyle evinde tedavi gören ve dışarı çıkmak isteyen Çakır'ın yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce evinden alınan Çakır, hayatında hiç görmediği Seka Park'a getirildi.

EŞİNİ VE BİR ÇOCUĞUNU DEPREMDE KAYBETTİ

5 yıl sonra dışarı çıktığı için mutlu olan İlhan Çakır; "17 Ağustos 1999 depremini Gölcük'te bizzat yaşadım. 16 Ağustos akşamı Kandıra'da tatildeydik. Eve dönüş yaptıktan sonra evde kalan çöpleri atmam için eşim beni dışarı gönderdi. Ben aşağıya indiğimde deprem meydana geldi. Gözlerimin önünde evin yıkılmasını seyrettim. Eşim ve çocuklarım enkaz altında kaldılar. Eşimi ve 1 çocuğumu kaybettim. 2 oğlumla birlikte hayat mücadelesine devam ettik" dedi.

"5 YIL SONRA İLK KEZ DIŞARIYA ÇIKTIM"

Hastalığı nedeniyle evinden çıkamadığını belirten Çakır; "KOAH hastalığım nedeniyle 5 senedir evdeydim. Seka Park diye güzel bir yer olduğunu duydum. Hastalıklarımdan dolayı Seka Park kurulduğundan beri hiç gezmemiştim.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini aradım. Evime özel bir araba ile geldiler. Beni aldılar, Seka Parkı gezdirdiler. 5 Yıl sonra ciğerlerime temiz hava çektim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Bültenler

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