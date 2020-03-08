Depremzede kadınlar unutulmadı
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Dünya Kadınlar Günü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Depremzede kadınlar unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın Astsubaylar depremzede kadınlara karanfil dağıttı.

08.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:31
Depremzede kadınlar unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın Astsubaylar depremzede kadınlara karanfil dağıttı.


Malatya'nın Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı. Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar tarafından Battalgazi'ye bağlı Düzyol Mahallesinde deprem nedeniyle kurulan konteyner evlerin olduğu bölgedeki kadınlara karanfil dağıtıldı. Astsubaylar ayrıca kadınlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinlediler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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