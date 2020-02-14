: Depremzede inekler, izmir'de şifa buluyor

14.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:51

Depremzede inekler, İzmir'de şifa buluyor

MERKEZ üssü Elazığ Sivrice olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremde, ahırları yıkılan ve enkaz altında kalan, simental ırkı 3 inek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 'Melekler Çiftliği'nde şifa buluyor. Çiftlik sahibi Sibel Çakır, "İki farklı ahırdan 3 kızımız geldi, ikisi gebe. Hem bu gebelerimizin hem de diğer kızımızın tedavisi sürüyor. İlk geldiğinde stresten yemek yemiyorlardı, en ufak bir sallantıda kafalarını gömmeye başlıyorlardı. Şimdi daha iyiler" dedi.

Geçen 24 Ocak'ta, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, bazı binalar yıkıldı, bazılarında da ağır hasar meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 340 artçı deprem de meydana gelirken, 41 kişi hayatını kaybetti. AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre ise, 1631 kişi çeşitli nedenlerle hastanelere başvurdu. Ancak deprem, yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiledi. Hemen hemen tüm evlerin hasar gördüğü Kırsal Çevrimtaş Mahallesi'nde, ahırları yıkılan ve enkaz altında kalan simental ırkı, 2'si gebe olan 3 inek, ekiplerin çalışması sonrasında kurtarıldı. Gebe ineklerden biri, 3 gün boyunca enkaz altında kaldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtulurken, kafatasında zedelenme meydana geldi ve boynuzları kırıldı. Aynı ahırda kalan ve biri gebe olan diğer 2 inek ise, bir gün sonra kurtarıldı. Bu iki inekten gebe olanın diz kapağı ve bileğinde kırıklar tespit edilirken, diğerinin omzunun ve diz kapağının kırıldığı belirlendi.

'EN UFAK BİR SALLANTIDA KAFALARINI GÖMMEYE BAŞLIYORLARDI'

Çeşitli sebeplerle ölümden dönen hayvanların barınağı olan Melekler Çiftliği'nin sahibi Sibel Çakır, depremzede ineklerin, Haluk Levent'in ve arkadaşlarının sponsorluğu sayesinde çiftliğe geldiğini ve bakımlarının da bu sponsorlar aracılığıyla karşılandığını belirterek, "Kızlarımız şu an gayet iyi durumda. İlk geldiklerinde stresten ötürü yemek yemiyorlardı, panik halindelerdi. En ufak bir sallantıda kafalarını gömmeye başlıyorlardı. Ancak bunlar ırkları gereği çok sakinler ve tedavilerini uygulama noktasında bizlere de zorluk çıkarmıyorlar" dedi.

'DOĞUM YAPTIKTAN SONRA DAHA İYİ YÜRÜMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Çakır, gebe olan yavrularının da şu an gayet sağlıklı olduğunu belirterek, "Gebelerimizin biri üç gün, diğeri bir gün sonra çıkarılmış ahır enkazından. Bunları önce Elazığ'da güvenli bir bölgeye naklettik, sonrasında buraya getirdik. Hepsi yavaş yavaş ayaklanmaya, yürümeye başladılar, ancak doğumlarını yaptıktan sonra daha iyi yürümelerini bekliyoruz. Atel uygulamaları yapıldı, kemiklerin güçlenmesi için gerekli egzersizler ve tıbbi müdahaleler veteriner eşliğinde yapılıyor" dedi.

Çakır, söz konusu ineklere yardım etmek isteyenlerin barınağa gönderecekleri bir balya samanın dahi değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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