Depremzede gençler, konteyner kentte 1919 fidan dikti
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Depremzede gençler, konteyner kentte 1919 fidan dikti

ELAZIĞ'da konteyner kentte kalan depremzede gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 fidanı toprakla buluşturdu.

Depremzede gençler, konteyner kentte 1919 fidan dikti
19.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:21

ELAZIĞ'da konteyner kentte kalan depremzede gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 fidanı toprakla buluşturdu.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle kutlanırken, Elazığ'daki depremzede gençler ise kaldıkları konteynerde 1919 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 20 günde inşa edilen konteyner kentlerde bayramı gençlerle birlikte kutladıklarını belirterek, "Gençlerimizle 1919 adet fidan dikerek 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladık. Konteyner kentlerden, aziz Elazığ'ımızdan, gözleri ışıl ışıl gençlerimizden güzel ülkeme selam olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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