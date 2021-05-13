Depremzede çocukların bayram sevinci

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerine yerleştirilen aileler, Ramazan Bayramı'nı kısıtlamalara uyarak dışarı çıkmadan kutladı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerine yerleştirilen aileler, Ramazan Bayramı'nı kısıtlamalara uyarak dışarı çıkmadan kutladı. Aileler konteyner evlerinde kalırken, çocuklar özel izinle barınma merkezi içinde şeker toplayarak bayram sevinci yaşadı.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası biri Sivrice ilçesinde, 3'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 4 farklı bölgeye 2 bin 584 adet konteynerden oluşturulan geçici barınma merkezi kuruldu. Bazı vatandaşlar TOKİ'den çıkan evlere yerleşirken, henüz evlerine yerleşmeyen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı buruk kutladı. Kent merkezindeki Doğukent Mahallesi'nde konteyner kentlerde yaşayan aileler, evlerinden çıkmadan bayramı kutlarken, Vali Erkaya Yırık'ın özel izniyle çocuklar barınma merkezi içinde şeker topladı. Konteyner kentte kalan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı şeker toplayarak güzel bir gün geçirdi. Çocuklar, büyüklerinin evde kaldığını ancak kendilerinin şeker topladığını dile getirirken vatandaşlar da pandemiden dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini fakat çocukların bayramda şeker toplamak için evlerine geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Konteyner kentte arkadaşlarıyla toplandıklarını belirten çocuklardan Caner Yıldız, "Konteyner kentte şeker topluyoruz. Eski bayramları hatırlatmasa da yine de çok güzel geçti" diye konuştu.

Pandemiden dolayı hayal kırıklıklarının olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ercan Karataş, "Allah devletimize zeval vermesin ama yine de elimizden geldiğince yine de çocuklarımızı ve gençlerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Eski bayramları yaşayamıyoruz ama yine de gençlere bu bayramı yaşatmak istiyoruz. Çocukların şeker toplamaya gelmesi bize moral veriyor. Yoksa eve kapanıp bir ömür geçmez. Çocuklar olmasa bayramı komple bitirmiş sayacağız. Sağ olsunlar çocuklar bize bayramı yaşatıyorlar" dedi.

Depremzedelerden Emin Güngör, "Çocuklar kapıları çalıp bayramlaşıyorlar. Eski bayramları aratmıyorlar. Hastalık dolayısıyla biraz etkilendik eski bayramları göremiyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bu hastalığı dünyadan kaldırıp eski günlerimize ve bayramlarımıza dönmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Hastalığı atlatmanın kendi ellerinde olduğunu dile getiren Refik Çoştu ise, "Kanun ve tüzüklere uyacağız. Bayramdır çocuklar içindir. Bugün ben TOKİ'den geldim. 17 gündür içerideydim. Gelir gelmez çocuklar sağ olsun bayramımızı kutlamaya geldiler. Vatandaşlarımız ve komşularımızla bayramlaştık. Allah beterinden saklasın. Çocukların gelmesi beni duygulandırdı. Herkes güzel elbiselerini giyinmiş, saçını taramış biz yine aynıyız. Bundan beterleri de var Allah'a hamdolsun, şükürler olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı