: Depremzede çocukları, üniversite öğrencileri eğlendirdi

15.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:07

Elazığ'da çadır kentte kalan depremzede çocuklar, İstinye Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İstinye Üniversitesi Öğrenci Topluluğunca Kültür Park'taki çadır kentte aileleriyle kalan çocuklara psikososyal destek vermek amacıyla, ebru çalışması, üç boyutlu maket birleştirme, yüz boyama, balon ve müzik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocuklardan 4 yaşına giren Elif Sakallı için pasta da kesildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, depremin yaşandığı ilk günden itibaren psikososyal destek hizmeti sunmak için sahada olduklarını söyledi.

Şehrin her köşesinde kurulan çadırlarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Bozkurt, sahadaki ekiplerin vatandaşların her türlü ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

İstinye Üniversitesi Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle çadırda kalan çocuklara yönelik program düzenlediklerini anlatan Bozkurt, "Bu etkinliklerle normalleşme sürecine hızlı şekilde katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisi Muhammet Aktaş da depremzede çocukların yaralarını sarmak için 12 arkadaşıyla kente geldiklerini belirtti.

Aktaş, "Depremzede çocuklarla atölye çalışmaları yürütüyoruz. Depremzedeler için 128 koli yardım da topladık ve bölgeye hızlı şekilde gönderdik." diye konuştu.

Çocuklardan Sude Balcı ise etkinliğin güzel geçtiğini, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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