Depremzede çocukları sevindirdiler

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Off-Road tutkunları geçtiğimiz aylarda depremden etkilenen çocuklara kırtasiye malzemesi, kıyafet ve ayakkabı götürdü.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü, Muğla Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte geçtiğimiz aylarda depremden olumsuz etkilenen köydeki çocukları sevindirdi. Karne hediyesi olarak 50 çocuğa kırtasiye malzemesi, kıyafet ve ayakkabı götürüldü. Hediyelerini alan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Sosyal medya üzerinden yürüttükleri 'Minik Eller Üşümesin ' projesi ile topladıkları koliler dolusu kıyafet ve kırtasiye malzemelerini köy çocuklarına ulaştıran Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyelerinin son durağı geçtiğimiz aylarda depremle sarsılan Köprüköy ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi oldu.

Erzurum şehir merkezine 90 kilometre uzaklıktaki dağ köyündeki çocuklar, karne hediyelerini macera tutkunlarından aldılar. Yurdun dört bir tarafından gönderilen kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Muğla Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte 50 çocuk için kırtasiye malzemesi, atkı, bere, eldiven ve bot topladı. Off-Road araçlarıyla yola çıkan kulüp üyeleri, günlerini köy çocuklarıyla geçirdi. Karne hediyelerini veren üyeler, çocuklara sucuk ekmek de ikram etti. Köy meydanında yaptıkları Off-Road gösterisini ise köy halkı ve çocukları heyecanla izledi.

Okulun sınıf öğretmeninin kendilerine sosyal medyadan ulaşmasıyla harekete geçtiklerini belirten Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Mustafa Zahit öğretmen bizi köye davet etti, buradaki minik ellerle buluşmamızı istedi. Biz de kardeş kulübümüz Muğla Off-Road Doğa Sporları Kulübü ile birlikte harekete geçerek çocuklarımıza aldığımız atkı, eldiven, bere, kırtasiye malzemesi, bot gibi malzemeleri ulaştırdık. Depremden etkilenen bir köy olması nedeniyle çocukların da biraz morale ihtiyacı olduğunu düşündük. Çocuklarla birlikte harika bir gün geçirdik. Onların yüzündeki tebessüm her şeye değer. Her şartta minik ellerin yanında olmak için çabalıyoruz. Projemize hız kesmeden devam edeceğiz. Şu ana kadar 600 çocuğumuza ulaştık hedefimiz 2 bin 500" dedi. - ERZURUM