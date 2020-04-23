Depremzede çocuklardan 23 Nisan'a özel klip
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Depremzede çocuklardan 23 Nisan'a özel klip

Elazığ'da, aileleri ile konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukların katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

23.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:40
Depremzede çocuklardan 23 Nisan'a özel klip

Elazığ'da, aileleri ile konteyner kentlerde yaşayan depremzede çocukların katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

Elazığ Valiliği tarafından hazırlanan klip için 23 Nisan kutlamaları kapsamında bayraklarla donatılan Doğukent, Kırklar Mahallesi ve Aşağı Demirtaş konteyner alanları drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları yasaklandığı için yaşadıkları konteynerlerin önünde ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla dalgalandıran çocukların görüntüsü drone ile kaydedildi.

Ayrıca, depremzede çocukların Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini de seslendirdiği klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği tarafından hazırlanan klibi, Twitter hesabından "Elazığ'a selam, konteyner kentlerde 23 Nisan coşkusu" şeklindeki mesajı ile paylaştı.

Bakan Soylu'nun paylaşımını retweet yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise "Yüz yıl önceki iman, inanmışlık ve coşku ile çok çalışarak biz bu çocuklarımıza çok güzel bir ülke bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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