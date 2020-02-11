11.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, depremzede çocuklara tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi verdi.

Malatya Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimle depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde 5 gün boyunca süren eğitime 200 çocuk katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, depremzede çocuklara tiyatro eğitimi verdi. Çocuklar, sanat merkezindeki kil şekillendirme atölyesinde keyifli vakitler geçirerek etkinliklere katıldı.

Etkinlikler kapsamında şehir tiyatrosu oyuncuları ayrıca depremzede çocuklara çeşitli skeç ve gösteriler sunarak moral vermeye çalıştı.

Kaynak: AA