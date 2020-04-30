Depremzede çocuklara kitap desteği

Elazığ'da konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara kitap yardımında bulunuldu.

Elazığ'da konteyner kentlerdeki depremzede çocuklara kitap yardımında bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki konteyner kentlerde aileleri ile yaşayan 934 çocuğa, "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında kitap dağıtıldı.

Çocuklara kitap sevgisini ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayat geçirilen proje ile depremzede çocuklara kitaplarını İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, teslim etti.

Gürtürk, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çocukların zorunlu olarak evde kaldıklarını belirtti.

Bu zor günlerin en kısa sürede sona ermesi için uygulanan tedbirlere uyulması gerektiğini ifade eden Gürtürk, şöyle konuştu:

"Evde kalıyoruz ama eğitimden uzak kalmıyoruz. Bakanlığımızın uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu zorlu sürecin bir avantajı var ki o da kitap okumaya bol bol zamanımızın oluyor olması. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatır, bu zaman zarfında da bol bol kitap okuyarak zamanımızı en iyi şekilde değerlendiririz."

Programda ayrıca şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere kitap verildi.

Kaynak: AA