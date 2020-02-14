Depremzede çocuklara eğitim hayatları boyunca burs verilecek

14.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:34

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ( MEB ) ile Türk Eğitim Derneği (TED) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenen çocuklara eğitim hayatı boyunca verilecek bursun iş birliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaralarımızın sarılması konusunda Türkiye'de çok büyük bir gayret ortaya konuluyor" dedi.

Bakanlık salonunda gerçekleşen, 'Elazığ Depreminden Etkilenen Ailelerin Çocuklarına Burs Desteği Sağlamaya Yönelik İş Birliği Protokolü'ne, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, depremin hemen ardından sağlıklı bir iletişimin kurulduğunu ve ilgili bütün bakanların meseleye müdahil olup gereken tüm tedbirleri almak için çalıştığını söyledi. Depremin ardından bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Selçuk, "Yardım çalışmalarına katılmak için farklı illerden ya da Malatya, Elazığ'dan gelen gönüllü ve görevli öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve ailelerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasında destek olmuşlardır. Elazığ genelinde 31'i okul binası, 8'i de kurum binası olmak üzere 39 binada ağır ve orta hasar olduğu tespit edilmiş ve bunlar boşaltılmış ve gereken tedbirler de alınmaya devam etmektedir. Malatya genelinde de 30 okulumuzdaki 8 bin 985 öğrenci en yakın okullarla irtibatlandırıldı ve eğitimlerine devam ediyorlar" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR GAYRET ORTAYA KONULUYOR'Bakan Selçuk, yaşanan deprem nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için de bazı tedbirler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Özellikle LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın belirli imkanlarla donatılmaları, desteklenmeleri konusunda tedbirler alınıyor. Bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için ikinci dönemde destekleme ve yetiştirme kurslarında da yeni düzenlemeler hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak psikososyal destek çalışmalarında da yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Çocuklarımızın bir an önce normal yaşamlarına dönebilmeleri, depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaşabilmeleri için de psikososyal destek faaliyetleri hızla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında bugün itibariyle ulaştığımız öğrenci ve vatandaş sayısı da 20 binin üzerindedir. Yaralarımızın sarılması konusunda Türkiye'de çok büyük bir gayret ortaya konuluyor."'ELİMİZDEN GELEN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu da, sivil toplum örgütlerinin amaçları doğrultusunda doğru şekilde yardım toplayan ve yardım eden kuruluşlar olmaları gerektiğini dile getirdi. Dernek olarak yaşanılan bütün afetlerde milletin yanında olmak için en büyük gayreti ve özveriyi göstermeye çalıştıklarını belirten Pehlivanoğlu, şunları söyledi: "Amacımız bir sivil toplum örgütü olarak birkaç gün şov yapmak değil; sorumluğumuzu yerine getirmektir. Bugün Bakanlığımızın koordinasyonunda TEV ile beraber oradaki evlatlarımıza da emin olun ki elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Çünkü bu çocuklar aynı şehitlerimizin çocukları gibi bizim çocuklarımız. Bu çocuklar hem devlet hem de sivil toplum tarafından sahiplenilmesi gereken çocuklar. Bu çocuklar ülkenin geleceğine hizmet edecek çocuklar."TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da, depremdeki kayıpların sadece bölgedeki vatandaşları değil, tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu kaydederek, "Yaşadıkları ağır maddi manevi kayıplardan dolayı öğrenimini devam ettiremeyecek durumdaki öğrenciler için elimizden geleni yapmak arzusundayız. Fırsat eşitliğinin sağlanması ve hakkaniyetli olarak yürütülebilmesi için MEB koordinesinde hareket etmek amacımızdır" ifadelerini kullandı.EĞİTİM HAYATI BOYUNCA BURS VERİLECEK

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre; burs desteği TED ve TEV tarafından, Elazığ ve Malatya'daki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki depremzede öğrencilere eğitim hayatları boyunca burs verilecek. Burs verilecek öğrenci sayısı ve burs miktarı, bölgede yapılan değerlendirmeler sonunda belirlenecek.

Kaynak: DHA

- Ankara