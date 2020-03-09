Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı
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Deprem, Elazığ, Güncel

Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Elazığ'da depremzede çocuklar, düzenlenen "Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ile depremin yarattığı travmadan uzaklaşarak moral buldu.

09.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:40
Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Elazığ'da depremzede çocuklar, düzenlenen "Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ile depremin yarattığı travmadan uzaklaşarak moral buldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ Temsilciliği, Okul Sporları İl Temsilciliği ile Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Yakup Kılıç Spor Salonu'nda çocukların hem yaşadığı deprem travmasından uzaklaşıp moral bulmaları hem de satrancı sevdirme amacıyla turnuva düzenlendi.

İlk, orta ve lise öğrencilerinden 374 sporcunun katıldığı dört gün sürecek turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödül verilecek.

"Çocuklarımız gayet mutlular"

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç sporunun herkesin çok tercih ettiği ve sevdiği, kişiyi düşündüren, analize sevk eden, hayata bakış açısını olumlu yönde etkileyen bir spor olduğunu belirtti.

Bu yönüyle depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak ve depremin yaşattığı travmadan uzaklaştırmak için turnuva düzenlediklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bizde etkinliklerimize bu anlamda devam etmek istedik ve okul sporları turnuvamızı bugün gerçekleştirdik. 4 gün sürecek bir turnuva, 73 takım katıldı, sporcularımız burada güzel maçlar yapacaklar. Yaşadığımız deprem felaketiyle gerçekten zor günler yaşadık, birçok psikolojik ve sosyal etkinlikler yapıldı. Satrancın da bu anlamda katkısı olacağını düşünüyorum. Çocuklarımız gayet mutlular."

İlkokul öğrencisi Aras Yüksel Akar, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde çok büyük bir korku ve panik yaşadığını belirtti.

Yaşadıkları depremin etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını dile getiren Akar, "Depremden çok korkuyordum, ya artçı deprem olursa ya evimiz yıkılırsa filan sürekli bir korku vardı ama bugün katıldığım bu turnuva tüm korkularımı unutturdu, çünkü sadece turnuvayı düşünüyorum." diye konuştu.

Kübra Yıldız da depremden psikolojik olarak etkilendiğini, farklı sosyal aktivitelere katılarak depremin etkisinden uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

Kaynak: AA

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Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

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