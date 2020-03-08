Depremzede çocuklar, koyun ve kuzuların duygusal buluşmasını izledi
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Şahinkaya, Elazığ, Güncel

Depremzede çocuklar, koyun ve kuzuların duygusal buluşmasını izledi

Elazığ'da depremzede çocuklar, baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluşma anını izledi, unutulmaz duygu dolu anlar yaşadı.

08.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:40
Depremzede çocuklar, koyun ve kuzuların duygusal buluşmasını izledi

Elazığ'da depremzede çocuklar, baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluşma anını izledi, unutulmaz duygu dolu anlar yaşadı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Yaşanan depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çocukların depremin etkisinden kurtulmaları için çalışmalara devam ediliyor. Psikososyal destek ekipleri, depremzede çocukların koyunlar ve kuzular ile keyifli vakit geçirebilmeleri için merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bulunan küçükbaş hayvan çiftliğine gezi düzenledi. Baharın habercisi olan kuzuların anneleri ile duygusal buluşmaları izletilen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Anne ve kuzuların buluşmasını izleyen çocuklar, daha sonra yavruları severek keyifli vakit geçirdi.


Çocuklarla beraber hayvan sevgisini birlikte paylaşmak adına buraya geldiklerini belirten kurumda görevli Çocuk Gelişimci Nazife Aydıngöz, "Hayatta hiç unutamayacakları bir deneyime sahip olduklarını düşünüyorum. İlk defa kuzuların ve annelerinin birleşmesine şahit oldular. Bu mutlu anın duygularını bize yansıttılar. En azından depremden bir nebze uzaklaştırarak deprem korkusunu unutturmaya çalışıyoruz. Sosyal iyileştirme kapsamında da çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.


Önce köpek ve kedilerin yanına ardından da kuzuların yanlarına geldiklerini ifade eden depremzede çocuklardan Aynur Küçükkaya ise, "Kuzuları seviyoruz çok güzel. Kapılar açıldı kuzular anneleri ile buluştu çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı.


Kuzuların anneleri ile buluştuğunu dile getiren çocuklardan Sıla Deriner ise, "İlk defa böyle bir deneyime şahit oldum. Çok mutlu oldum ben böyle bir şeyin karşıma çıkacağını tahmin etmemiştim. Sıradan bir şey zannediyordum ama öyle değilmiş çok mutlu oldum" diyerek düşüncelerini aktardı.


Sürü Sahibi Mehmet Koç ise, "Çocukların mutluluğuna bir nebze katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Burada koyun ve kuzuların buluşmasını gördüler" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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