Depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi

18.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12

Elazığ'daki depremzede çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonuyla 37 kişiden oluşan uzman ekip tarafından Elazığ'da depremden etkilenen ve aileleriyle çadırda kalan çocuklara yönelik "yalnız değilsiniz, birlikte güçlüyüz" temasıyla sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Depremden etkilenen çocukların motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan etkinliklerde, palyaço gösterisi ve yüz boyama yapıldı, tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinliklerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA