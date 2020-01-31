Depremzede çocuklar için özel programlar uygulanıyor

31.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:13

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri hasar gördüğü için aileleriyle daha güvenli olan okullara yerleşen çocukların depremin etkisinden kurtulmaları için çeşitli programlar uygulanıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocuklar için ilk günden itibaren harekete geçti. Depremde evleri hasar gördüğü için aileleriyle birlikte daha güvenli olan okul binalarına sığınan çocuklara yönelik çeşitli programlar da düzenlenmeye başlandı. Uzman ekipler tarafından uygulanan programlarda çocukların depremin etkisinden kurtulup gülmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Ekipler uygulanan programlar kapsamında akşam okullarda çocuklarla buluşmalar tertipliyor. Eğitimcilerden oluşan uzman ekip, çocuklarla oyunlar oynayıp hem psikososyal destek sağlanıyor hem de depremin etkisini kısa sürede üzerilerinden atlamalarına yardımcı oluyor.



Çocuklar yaşadıkları deprem travmasını verilen destekle atlatıyor



Psikolojik danışmanların çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Destek Ekibi Koordinatörü Şenol Demirhan, "Cuma günü yaşanan depremden sonra bakanımızın liderliğinde Cumartesi sabahı deprem sahasına hareket ettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1999 depreminden beri giderek artan psikososyal destek elemanımız var. Bunlar halihazırda okullarımızda ve rehabilitasyon merkezlerimizde görev yapan rehber öğretmen, psikolojik danışman arkadaşlarımız. Bunların bir kısmı düzenli olarak psikososyal destek eğitimlerinden geçirilerek olası bir zorlu yaşam olayına ya da afet olayına yönelik destekleyici eğitimlere tabi tutuluyor. Hemen depremin akabinde çok sayıda meslektaşımızdan çağrı aldık, biz de gönüllü olmak istiyoruz diye ve biz bir gönüllülük formu oluşturduk. Yüzlerce meslektaşımız, özellikle bu konuda eğitim almış meslektaşımız gönüllü olmak için bize talepte bulundu ve biz ilk etapta bölgenin ihtiyaç duyduğu sayıda meslektaşımızla beraber Cumartesi gününden itibaren çalışmaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Destek Programları zorlayıcı yaşam olayları ya da zorlu yaşam olayları karşısında çocukları desteklemek amacıyla kurulmuş programlardır. Burada da, Elazığ'daki tüm okullarımız barınmaya açıldı. Vatandaşlarımızın soğuk havada barınabileceği, yemek yiyecekleri merkezler haline getirildiler. Özellikle vatandaşlarımızın çok talepte bulunduğu okullarda meslek elemanlarımız, psikolojik danışmanlarımız çeşitli etkinlikler düzenlediler" dedi.



Çocuklar daha rahat uyuyor



Uyguladıkları program sayesinde çok sayıda çocuğun artık daha rahat uyuyabildiğini dile getiren Demirhan, "Her akşam birkaç saat boyunca yapılan çalışmalarla çocuklarımızın afet sonrası travmatik yaşam olaylarıyla baş etmeleri becerilerini arttırmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız oyunlar psiko destek oyunlar. Bu oyunlar vasıtasıyla aşırı uyarılmış tepkilerin azalmasını, uyku bozuklukları gibi ya da stres tepkilerinin hafiflemesini amaçlıyoruz. Dünyada tüm ülkelerin kullandığı gayet etkili programlarla çalıştığımızı söyleyebilirim. Burada da tüm çocuklarımızla beraber bu programların çıktılarını görebiliyoruz. Mesela dün bu okuldaki sayı çok fazlaydı, bu gün daha da az. Gittikçe azalıyor. Ailelerle görüştüğümüzde programlarımızın çocukların daha rahat uyumalarını sağladığını söylüyorlar. Bu bile bizim için çok önemli bir çıktı. Talep olduğu sürece buralarda çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Ondan sonra, herkes evine döndükten sonra da okul temelli çalışmalarımız devam ederek çocuklarımıza ulaşacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA