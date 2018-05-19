Depremzede Çocuklar Çim Hokeyinde Bölge Birincisi Oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri Çim Hokeyi Yıldız Erkekler Kategorisinde bölge birincisi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Okul Sporları Federasyonunun desteğiyle Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sentetik sahada düzenlenen müsabakalara, 16 yaş altı erkeklerde Adıyaman Samsat ilçesi Taşkuyu Ortaokulu bölge birincisi oldu.

Türkiye Yıldız Erkekler Çim Hokeyi müsabakalarına katılmaya hak kazanan Samsat Taşkuyu Orta okulu antrenör ve sporcuları sevinçlerini Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken ile paylaştı.

Takım antrenörü İbrahim H. İbrahim Çoban ve çim hokeyi takımı, Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken'e sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler bir yıl içinde yaşanan iki depremden dolayı antrenman sahalarının tahribat gördüğünü, kısıtlı imkanlar doğrultusunda antrenman yapılan sahaya ise deprem çadırlarının kurulduğunu dile getirdi. H. İbrahim Çoban Taşkuyu Ortaokuluna bir adet çim hokeyi sahasının yapılmasını talep etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken ise, "İlçemizde bir yıl arayla yaşanan 2 büyük depremden dolayı antrenman sahalarının tahribat görmesine rağmen sporcuların büyük çaba sarf ederek, yılmadan ilçemizdeki spor tesislerinde antrenmanlarını tamamladılar. Sıkı disiplin içinde gerçekleşen antrenmanlar sonucu takım, bölge birincisi oldu. Samsat için büyük bir gurur kaynağı olan Samsat Taşkuyu Ortaokulunu tebrik ederim. Özellikle maddi ve manevi her zaman sporcularının yanında olduğunu bildiğimiz beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü H.İbrahim Çoban'ı kutluyorum" diye konuştu.

Ayrıca çim hokeyi sahası için de gerekli araştırmaların yapılarak imkanlar doğrultusunda Taşkuyu Ortaokuluna Çim Hokeyi Sahası yapımı için ellerin geleni yapacaklarını dile getiren Yelken, 15 çim hokeyi sporcusuna 15 adet çim hokeyi sopası (stick) hediye etti. - ADIYAMAN