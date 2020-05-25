Depremzede ailenin annesiz ilk hüzünlü bayramı Depremzede ailenin annesiz ilk hüzünlü bayramı Elazığ'da en son cansız bedenine ulaşılan 4 çocuk annesi 84 yaşındaki Türkan Kaplan'ın doğduğundan beri hiç yanından ayrılmayan 53 yaşındaki oğlu Faruk Kaplan ve ailesi bayramlarını hüzünlü geçiriyor 53 yaşındaki Faruk Kaplan: "Başımızda...

Depremzede ailenin annesiz ilk hüzünlü bayramı

Elazığ'da en son cansız bedenine ulaşılan 4 çocuk annesi 84 yaşındaki Türkan Kaplan'ın doğduğundan beri hiç yanından ayrılmayan 53 yaşındaki oğlu Faruk Kaplan ve ailesi bayramlarını hüzünlü geçiriyor

53 yaşındaki Faruk Kaplan:

"Başımızda annemin olmayışı, benim için bayağı zor oldu, Annemsiz ilk bayram"

ELAZIĞ - Elazığ'da en son cansız bedenine ulaşılan 4 çocuk annesi 84 yaşındaki Türkan Kaplan'ın doğduğundan beri hiç yanından ayrılmayan 53 yaşındaki oğlu Faruk Kaplan ve ailesi bayramlarını hüzünlü geçiriyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası hayatlarının kaybedenlerin yakınları Ramazan Bayramını hüzünlü geçiriyor. Onlardan biri de 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak Dilek Apartmanı'nda en son cansız bedenine ulaşılan 4 çocuk annesi 84 yaşındaki Türkan Kaplan'ın doğduğundan beri hiç yanından ayrılmayan 53 yaşındaki oğlu Faruk Kaplan ve ailesi. Depremden sonra evi yıkılan annesi vefat eden 4 çocuklu Kaplan ailesi, kura çekimi sonucunda Cumhuriyet Mahallesinde çıkan TOKİ'nin evlerine yerleşti. Kaplan ailesi, ilk annesiz Ramazan Bayramını yeni evlerinde hüznünü yaşıyor. Korona virüs nedeniyle evine gelemeyen çocuklarıyla görüntülü olarak görüşüp bayramlaşan aile,evindeki çocuklarıyla günlük yaşantılarını sürdürüyor.

"Ara yere inmemizle apartmanın çökmesi bir oldu"

Olay gününü İHA muhabirine anlatan Faruk Kaplan (53), "Çocuklar gitti, annem hiç oturmadı, salondan çıkıyordu dedim ki anne nereye sen rahatsızsın o taraf soğuktur. Biz birinci katta otuyorduk. Evler pek ısınmıyordu annemde Koah hastasıydı. Hiç sesini de etmedi sadece bakıp gitti. Annemin gitmesiyle depremin olması bir oldu. Hemen koştum mutfağa hanımın yanına işte deprem oluyor. Elektrikler kesildi. Kız çığlık atıyor, hanıma dışarıya çıkalım diye. Anne lavaboda sesleniyorum. Hanım durur şimdi dedi. Kızım Elif'in feryat etmesiyle yukarıdan merdivenler yıkılıyordu, sesler geliyordu zaten. Komşuların çığlıkları falan. Ara yere inmemizle apartmanın çökmesi bir oldu. O zaman annemin içeride kaldığını anladım zaten. Yine araya düşmedi bereket versin diğer tarafa yattı. Yoksa oradan da biz kurtulamazdık o şekil dışarıya çıktık. 3'üncü günün sonunda enkaz altında en son anneme ulaştılar. Zaten ulaştıklarında akşam vaktiydi, o gün defnedemedik. Havada çok soğuktu o 3 gün neler yaşadık. Arabaların içinde, ateşlerin önünde beklemek çok zordu. Allah düşmanımın başına vermesin. Uğraşsaydık da çıkaramazdık çünkü lavabodaydı" dedi.

"Annemsiz ilk bayramımız, zor oldu"

Artık yeni bir hayata başladıklarını belirten Kaplan, "Cumhuriyet mahallesinde bulunan TOKİ evleri için valilikte kura çekimi yapıldı. Birkaç komşum daha var yine benim gibi can kaybı olanlardan. Eş, dost ve akraba sağ olsun ele ele verdiler. Tekrardan bir ayaklandık. Kurban olayım Allah'a artık bundan sonra önümüze bakacağız. Depremden sonra bu virüs belası çıktı. İnşallah cenabı Allah'ın izniyle kısa bir sürede bu hastalığı da atlatacağız. Annemsiz yeni evimizde ilk bayramımız. Başımızda annemin olmayışı bu sabah benim için bayağı zor oldu. Çocuklarda yok hanımla ufak kızla beraberiz, diğer çocuklar salgından dolayı gelemiyorlar, biz gidemiyoruz . İyi olur inşallah" diye konuştu.

Bayramın hüzünlü geçtiğini aktaran eş Selvi Kaplan, "Çocuklar yok, kaynanamı kaybettik ondan dolayı biraz hüzünlüyüz, üzüntülüyüz. Koronadan dolayı çocuklarda gelemedi. İlk defa böyle bir bayram geçirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA