Depremle oluşan heyelan kameraya yansıdı Bingöl'de artçı depremler nedeniyle oluşan heyelan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Bingöl'de artçı depremler nedeniyle oluşan heyelan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ile artarda

ardından, ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan çok artçı deprem meydana geldi. Saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı üzerine Yedisu ilçesinde kara yolunda heyelan oluştu.

Heyelan, AKUT ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Görüntüde dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının yola doğru sürüklendiği yer alıyor.

Kaynak: AA