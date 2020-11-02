İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
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İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

02.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:56
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

"EKİPLER SİBER DEVRİYEYE DEVAM EDİYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Haber Yorumları (1)
MURAT: Burdan bu işte emeği geçeçen nekadar polis yetkili varsa ALLAH razı olsun benim ağladığın acı çektiğim şeye eyer sen gülüyorsan sen insan değilsin depremde köpekler bile insanlar kurtulsun diye çaba gösterirken bazı canavarlara inanamıyorum
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