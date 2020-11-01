Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

01.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:28
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapan Adıyaman'daki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapan Adıyaman'daki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden kışkırtıcı, nefret ve provoke edici paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman'da Yusuf S. isimli bir şahıs gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabından halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşım yapan Yusuf S. (21) Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarla ilgili peş peşe uyarılar
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarla ilgili peş peşe uyarılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Sezen Aksu Şafak Sezer Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 11:30:24. #1.14#
title