Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma
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Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ depremi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

27.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:43
Depremle ilgili paylaşımlarından ötürü 50 kişiye soruşturma

, 'daki depreme ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Depreme yönelik 'provokatif' paylaşımda bulundukları gerekçesiyle söz konusu kişiler haklarında soruşturma açıldığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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