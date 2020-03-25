Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı
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Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Türkiye, Elazığ

Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı

Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı Elazığ'da 2018 yılında kurulan ve 6.

25.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:53
Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı

Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı

Elazığ'da 2018 yılında kurulan ve 6.8'lik depremde önemi ortaya çıkan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde korona virüsü ile artan ihtiyacı karışlamak için hem maske hemde dezenfektan üretmeye başladı

ELAZIĞ - Korona virüs salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından şehir hastanelerinin önemi bir kaz daha ortaya çıktı. Elazığ depremin de önemli bir görev üstlenen Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, hem ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti veriliyor, hemde artan talep nedeniyle dokusuz cerrahi maske, antiseptik, solüsyon el ve cilt dezenfektanı üretiliyor.

Türkiye genelinde bir çok ilde hizmet vermeye başlayan şehir hastanelerinin önemi sağlıkla ilgili yaşanan her türlü konuda ön plana çıkarak örnek oluyor. 2018 yılının Ağustos ayında hizmete giren bin 32 yataklı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kentte önemi depremle birlikte ortaya çıkmış, önemli bir sağlık hizmet vermişti. Şimdi ise Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü sonrası bir kez daha önemi ortaya çıkan şehir hastaneleri bulundukları kentte güven veriyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'de bu dönemde hem sağlık hizmetlerini veriyor, hemde kendi içinde artan maske ve dezenfektan ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla üretim yapıyor.

Hastanede eczacı ve terzilerden oluşturulan ekiple kurulan atölyelerde, dokusuz maske' ile 'Antiseptik ve Solüsyon El ve Cilt Dezenfektanı' üretilmeye başlandı. El dezenfektanları, Sağlık Bakanlığı'nın Majistral El Antiseptiği Kılavuzu'na uygun bir şeklide hazırlandığı bildirildi. Üretilen cerrahi maskeler ise dikim sonrası sterile gönderilerek dezenfeksiyonunun sağlandıktan sonra paketlenip çalışanların hizmetine sunulduğu belirtildi.

"Hastanemizde maske ve dezenfektan üretimine başladık"

Hastane bünyesinde kurdukları ekipler ile maske ve dezenfektan üretimine başladıklarını belirten Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Düzgün Şimşek, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak Kovid-19 pandemisi nedeniyle artan maske ve dezenfektan ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla hastanemizde maske ve dezenfektan üretimine başladık. Hastanemiz bünyesinde kurduğumuz ekiplerimizle eczacılarımız tarafından el antiseptiği üretimi yaparken bir yandan da kurduğumuz atölyede cerrahi maske üretimi yapmaktayız. El antiseptiklerimiz bakanlığımızın majistral el antiseptiği hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmaktadır" dedi.

Cerrahi maskelerin, dokusuz kumaş kullanılarak üretildiğini belirten Şimşek, "Ürettiğimiz maskelerimiz sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra kullanılmak üzere servislerimiz dağıtılmaktadır. İhtiyaç dahilinde günlük ortalama 750 adet maske üretme kapasitemiz mevcuttur. Üretilen el antiseptikleri ve cerrahi maskeler hastanemiz hizmet alanlarında kullanıma sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı

Kaynak: İHA

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Depremin yükünü alan Şehir Hastanesi'nde maske ve dezenfektan üretimi başladı

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