Depremin yaraları sarılıyor
Askerler tarafından yardım kolilerinin traktöre yüklenmesi Traktörün hareket emesi Kaynarpınar Köyü Muhtarı ile röportaj Çocukların oynaması Kızılay ekiplerinin maske dağıtımı Kurulan çadırlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı...
16.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:55
Askerler tarafından yardım kolilerinin traktöre yüklenmesi
Traktörün hareket emesi
Kaynarpınar Köyü Muhtarı ile röportaj
Çocukların oynaması
Kızılay ekiplerinin maske dağıtımı
Kurulan çadırlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA