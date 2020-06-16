Depremin yaraları sarılıyor Askerler tarafından yardım kolilerinin traktöre yüklenmesi Traktörün hareket emesi Kaynarpınar Köyü Muhtarı ile röportaj Çocukların oynaması Kızılay ekiplerinin maske dağıtımı Kurulan çadırlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı...

Askerler tarafından yardım kolilerinin traktöre yüklenmesi Traktörün hareket emesi Kaynarpınar Köyü Muhtarı ile röportaj Çocukların oynaması Kızılay ekiplerinin maske dağıtımı Kurulan çadırlar BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kaynak: AA