Depremin yaraları sarılıyor
Haberler » Güncel » Depremin yaraları sarılıyor - Haber

Depremin yaraları sarılıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.

29.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:04
Depremin yaraları sarılıyor

'nın ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.

Depremden etkilenen Akhisar, ve Saruhanlı ilçelerine bağlı mahallelerdeki binalarda belirlenen hasarın boyutuna göre yıkım ya da onarım çalışması yapılıyor.

Ağır hasar aldığı için yıkımına karar verilen Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Caminin minaresinin yıkımı da bağlanan halatlarla kademeli olarak gerçekleştirildi.

Caminin yerine yenisinin inşa edileceği belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen hafta 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişt

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Depremin yaraları sarılıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler