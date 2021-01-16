Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor
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Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor

16.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:34
Depremin vurduğu Malatya'ya 388 yeni derslik kazandırılıyor

Malatya'ya 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından 388 yeni derslik kazandırılıyor.

Malatya'ya 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine hayırseverler ve devlet tarafından 388 yeni derslik kazandırılıyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde kent genelinde ağır hasar gören binalardan 23 okulun yıkımı tamamlandı ve 38 okulun yeniden eğitimin hizmetine alınması amacıyla projeler tamamlanarak, onarım ve güçlendirme çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ağır hasar raporu verildiği için yıkımı tamamlanan 23 okul binasından bazılarının yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla kentin farklı mahallelerinde yapımına başlanan okulların inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalık, kentteki derslik ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ tarafından ilçelerde 9 okul daha yapılmasının planlanarak yeni yatırım programına alındığına işaret etti. Öznur Çalık, bu 9 okulun toplam proje tutarının 113 milyon lira olduğunu ve 188 dersliği kapsadığını kaydetti.

Çalık, kentte depremde yıkılan okulların yerine bazı hayırsever iş adamları tarafından başlanan ve başlanılacak derslik sayısının 100'e ulaştığını vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından programa alınan derslik sayısının da 100 olduğunu, orta ve hafif hasarlı olduğu için güçlendirme ihtiyacı duyulan 38 okulda ise çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Çalık, Malatya'ya son 18 yılda 5 bin 35 yeni derslik kazandırdıklarını belirterek, yıllardır Doğanşehir'in özlem duyduğu ve büyük beklenti içinde olduğu fen lisesinde mutlu sona yaklaşıldığını ve yaptıkları görüşmeler sonrasında Doğanşehir Anadolu Lisesinin, Fen Lisesine dönüştürülmesi için onay çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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