Depremin Vurduğu Kirmanşah'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi

Depremin Vurduğu Kirmanşah'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi

İran- Irak sınırında meydana gelen depremde bilanço giderek ağırlaşırken İranlı yetkililer, Kirmanşah eyaletinde kurtarma operasyonlarının sona erdiğini duyurduAuteur: euronews-trTags: Deprem İran Irak Ölüm Doğal felaket Gepost: 14 november 2017.

İran- Irak sınırında meydana gelen depremde bilanço giderek ağırlaşırken İranlı yetkililer, Kirmanşah eyaletinde kurtarma operasyonlarının sona erdiğini duyurdu

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Deprem İran Irak Ölüm Doğal felaket Gepost: 14 november 2017

Kaynak: Euronews.com