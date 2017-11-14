Depremin Vurduğu Kirmanşah'ta Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi
İran- Irak sınırında meydana gelen depremde bilanço giderek ağırlaşırken İranlı yetkililer, Kirmanşah eyaletinde kurtarma operasyonlarının sona erdiğini duyurduAuteur: euronews-trTags: Deprem İran Irak Ölüm Doğal felaket Gepost: 14 november 2017.
İran- Irak sınırında meydana gelen depremde bilanço giderek ağırlaşırken İranlı yetkililer, Kirmanşah eyaletinde kurtarma operasyonlarının sona erdiğini duyurdu
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: Deprem İran Irak Ölüm Doğal felaket Gepost: 14 november 2017
Kaynak: Euronews.com