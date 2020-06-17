Depremin vurduğu Elmalı köyünde hayvancılık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremin vurduğu Elmalı köyünde hayvancılık

Bingöl'de yaşayan 5,7 şiddetindeki depremde en çok hasar gören köylerden biri olan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde, vatandaşlar bir taraftan deprem psikolojini üzerilerinden atmaya çalışırken, bir taraftan da normal hayatlarındaki gibi hayvanlarına bakmaya, süt sağmaya devam ediyor.

Depremin vurduğu Elmalı köyünde hayvancılık
17.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:16

Bingöl'de yaşayan 5,7 şiddetindeki depremde en çok hasar gören köylerden biri olan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde, vatandaşlar bir taraftan deprem psikolojini üzerilerinden atmaya çalışırken, bir taraftan da normal hayatlarındaki gibi hayvanlarına bakmaya, süt sağmaya devam ediyor.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 şiddetindeki depremin ardından aileler bir taraftan depremin bıraktığı hasarla uğraşırken bir taraftan da hayvanlarının bakımına kaldıkları yerden devam ediyor. Depremin en çok etkilediği köylerden biri olan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde, sabahın erken saatlerinde yaylaya otlatmaya gönderilen küçükbaş hayvanlar, akşam saat 18.00 gibi yeniden köye getirilip sütleri sağılıyor. 20 yıldır çobanlık yapan 3 çocuk babası 55 yaşındaki Veli Gül, deprem günü yaşananları anlatırken, erken gelmediği için şanslı olduğunu aktardı. Sabahın erken saatlerinde 120 keçi ile köyün yaylalarına çıkan Gül, akşamın da belirli saatlerinde hayvanlarını getirip eşi ve diğer hayvan sahiplerinin sağımı için teslim ediyor. Deprem gününü anlatan Gül, köye varmak üzere olduğunu deprem anında ise hem kendisinin hem de hayvanların şoka uğradığını söyledi.

"Deprem anında hayvanlar şaşkına uğradı"

O anları İHA'ya anlatan Gül, "Deprem olduğu esnada ben dağdan hayvanlarımı getiriyordum. Yağmur yağdı başta sonra yıldırım, yıldırım ile birlikte deprem oldu. Hızlı bir felaket halinde oluştu. Hayvanlar şaşkına uğradı bende şaşkına uğradım. Direk gibi bir ağaca tutundum ormanın yamacında daha sonra deprem hafifleyince hayvanlar şoktaydı bende koştum hayvanların dağılmasını engelledim. Tekrar köye gelecek olan yola doğru getirdim. Köye ahırıma geldim, orada da birkaç tane vardı ve içlerinde yeni doğanlar da vardı. 5 hayvanım vardı orada 3 tanesini kapının eşiğinde buldum, 2 tanesi de çöken ahırda göçük altında kalarak ölmüştü. Hayvanlarıma çok üzüldüm. Keşke ölmeseydiler çok üzüldüm" dedi.

"Erken gelmiş olsaydım hayvanlarımın çoğu ölürdü"

Depremin yaşandığı gün erken gelmediğini anımsatan Gül, "Eğer erken gelmiş olsaydım belki de hayvanlarımın çoğu ölürdü. ve bu deprem gece olsaydı kesinlikle bende yüzde yüz yaşamımı yitirmiştim. Vallahi dedim bir lokmamız varmış, vermişiz Allah yolunda. Bu gündüz oldu gece olsaydı ben de hayvanlarım da yaşamımızı yitirmiştik. Gece olsaydı birçok insanda ölebilirdi. Birçok işletmede hayvanlar da ölebilirdi" diye konuştu.

Bir taraftan depremin izlerini silmeye çalıştıklarını bir taraftan da normal hayatlarındaki gibi hayvanlarla ilgilendiklerini dile getiren Seyran Gül ise, "20 senedir bu işle uğraşıyoruz. Depremden dolayı süt makinemiz kırıldı. burada keçilerin sütünü sağdıktan sonra çökelek yapıyoruz, peynir yapıyoruz.Hem kendimiz yiyoruz hem de akrabalarımıza gönderiyoruz. Depremden dolayı da zorlanıyoruz. Korkuyoruz eve girmeye, eşyalarımız da hep içeride. İyi ki geç geldiler. Erken gelmiş olsalardı hiçbiri kalmazdı" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Haber
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Depremin vurduğu Elmalı köyünde hayvancılık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 10:38:11. #1.15#
title