Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar hızlandırıldı, 16 noktada çalışma başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar hızlandırıldı, 16 noktada çalışma başladı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hak sahipliği çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarına hız verildi.

Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar hızlandırıldı, 16 noktada çalışma başladı
26.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:25

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hak sahipliği çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yıkım çalışmalarına hız verildi. Kentte yıkım kararı verilen 15 bin 120 yapıdan şuana kadar 3 bin 500'ünün yıkıldığı, 16 noktada eş zamanlı olarak çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla konut ise hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, valilik, il özel idaresi, AFAD ve belediyenin katılımıyla yıkımı yapılacak konutlar tek tek belirlendi. Kentte 15 bin 120 binanın yakılması kararlaştırılırken, depremin hemen ardından başlatılan çalışmalarda hak sahipliği sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yıkımlara hız verildi. Şuana kadar 3 bin 500 yapının yıkıldığı kent genelinde 38 mahallede yıkılacak 11 bin 600 yapı için planlama yapıldı, 16 noktada çalışma başlatıldı. 16 noktada başlayan yıkımlar hızla sürerken, kent tamamen şantiye alanına döndü. Başlatılan yıkım çalışmaları sırasında binalar kontrollü yıkılma anları da kameralara yansıdı.

Elazığ genelinde 15 bin 120 binanın yıkımının yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, " 24 Ocak tarihi itibariyle Elazığ'da yaşanan depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak hasar tespiti ve enkaz kardırma çalışmalarını devam ettiriyoruz. 13 Ağustos itibariyle de AFAD İl Müdürlüğü tarafından hak sahipliği çalışması neticelenince hasar tespitten sonra enkaz kaldırmaya daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Elazığ ve 3 ilçemizde enkaz kardırma çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar 3 bin 500 binanın yıkımı gerçekleştirildi ve bunların enkazları kaldırıldı. İnşallah daha hızlı bir şekilde devam edecek çünkü valimizin bu konuda ciddi anlamda talimatları var" dedi.

Elazığ genelinde yıkım ve enkaz çalışmalarının bugün itibariyle 16 farklı noktada sürdüğünün altını çizen Pirinçci, İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri ile birlikte 38 mahallede yıkımlarının planlandığını kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa
Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum Dünya
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun 3. Sayfa
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Dünya
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım Güncel
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direk katılamama tehlikesiyle karşı karşıya
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Giresun Karadeniz
Şu an buradasınız: Depremin vurduğu Elazığ'da yıkımlar hızlandırıldı, 16 noktada çalışma başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 10:26:53. #1.14#
title