Depremin vurduğu Elazığ'da 23 noktada yıkım sürüyor

03.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:55

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların yıkımı 23 farklı noktada eş zamanlı olarak devam ediyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Yıkımlar, iş makinası yardımıyla kent genelinde bir çok mahallede 23 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılıyor. Deprem öncesi yıkılan evlerde yaşamını sürdüren vatandaşlar ise evlerinin yıkımını üzüntü içerisinde izliyor. Bazı vatandaşlar, yıllarca yaşadıkları evlerinin yıkımlarını cep telefonuyla kayıt altına alması ise dikkat çekiyor.

Hasar gören binaların müteahhitlerine tepki gösteren Mehmet Zeki Kama, "Depremden dolayı hasar gören binalar yıkılıyor. Müteahhitlerin yaptıkları çürük binalar. İnsanların canına sebep oldular. Ne yapalım, onları Allah'a havale etmişiz" dedi.

Çocukluğunun geçtiği binanın yıkılışı üzüntü içerisinde izlediğini belirten Furkan Özen ise, "Depremde hasar gören binamızın yıkılışını izliyoruz. Tabi duygu dolu anlar yaşıyoruz. Rabbim başka felaket vermesin, temennimiz bu yönde. Şuan yıkımı cep telefonuyla kayıt altına alıyorum. Çocukluğumuzun geçtiği, dostluğumuzun olduğu. İzlemekten başka bir şey gelmiyor, elimizden" ifadelerini kullandı.

(Rıdvan Yeşilırmak - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA