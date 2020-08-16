Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor
17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 17 yıl geçti.
17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 17 yıl geçti. Acılar hala ilk günkü gibi tazeliğini korurken, deprem gecesi polis ekiplerinin konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin acıları hala tazeliğini korurken, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen izleri Kocaeli'nin her köşesinde görülüyor. Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu '155 Haber Merkezi'ne bildiriyor. Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.
Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:
"- Merkez deprem oluyor
Anlaşıldı dikkatli olun
Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim
Burada ışıklar gitti
Merkez 60 Evler'de acayip deprem oldu
Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun
Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı
Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı
Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın
Benzinliğin bahçesindeki 4-5 katlı bina tamamen çöktü
Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar
İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor
Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız
NATO ve Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var
Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var
Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir
Küçük çapta hasarlar mevcut. Hepimiz binayı boşalttık, emniyet müdürlüğümüzde herhangi bir can kaybı yok sayın valim
Terminalin arka tarafında bayan sıkışmış yardım istiyor
Merkez tekrar deprem oluyor" - KOCAELİ
Kaynak: İHA