Depremin simgelerinden Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor
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Depremin simgelerinden Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor

15.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:48
Depremin simgelerinden Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılan Ayda ve Elif bebeğin isimlerinin yeni açılacak kreşlere verileceğini bildirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılan Ayda ve Elif bebeğin isimlerinin yeni açılacak kreşlere verileceğini bildirdi. Başkan Sandal, "Umudumuz yeşersin, çocuklarımız cumhuriyet ışığıyla büyüsün diye, yeni açacağımız kreşlere, enkazdan günler sonra kurtarılan yavrularımızın adını veriyoruz" dedi.

30 Ekim'de meydana gelen depremde, 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanının enkazından kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin ile Doğanlar Apartmanı enkazından 65'inci saatte yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in isimleri Bayraklı'da yeni açılacak kreşlere verilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depreminin simgeleri haline gelen bebeklerin yeniden sağlıklarına kavuşarak, en iyi şartlarda yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Çocuklarımız cumhuriyet ışığında büyüsün, başarılı bireyler olsun istiyoruz. Her çocuğumuzun sağlığı, eğitimi ve geleceği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu nedenle kreşlerimizin birinin adını Ayda Bebek, bir diğerinin adını da Elif Bebek koyuyoruz" dedi. - İZMİR

Depremin simgelerinden Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor
Depremin simgelerinden Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor
Depremin simgelerinden Ayda ve Elif bebeğin adı kreşlere veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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