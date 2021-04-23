Depremin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
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Depremin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan depremde enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan ve umudun simgesi haline gelen 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un koltuğuna oturdu.

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan depremde enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan ve umudun simgesi haline gelen 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un koltuğuna oturdu.

Babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin ile birlikte Bornova Belediyesine gelen Ayda Gezgin'i Başkan Mustafa İduğ karşıladı.

Başkanlık makamına oturan Ayda, salgın nedeniyle kapalı olan okulların açılmasını ve belediyenin de bir anaokulu açmasını istedi.

Ayda'nın ardından koltuğa oturan Atakan Gezgin de depremde kaybettikleri anneleri Fidan Gezgin'in isminin Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bulunan parka verilmesini istedi.

Çocuklarla sohbet ederek hediyeler takdim eden İduğ, kardeşlerin taleplerini yerine getirme sözü verdi.

İduğ, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ayda ve Atakan ile 2015 yılında hayatını kaybeden belediye başkan yardımcısı Muhammet Yıldız'ın torunlarını ağırladıklarını belirtti.

Depremde yaşamını yitiren Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin'in (4) isimlerini de evlerinin yakınındaki parka verdiklerini anımsatan İduğ, "Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Umarım salgın biter 23 Nisanları eskiden olduğu gibi hep birlikte sokaklarda kutlarız. Türkiye ve tüm dünyaya sağlık diliyorum" diye konuştu.

Baba Uğur Gezgin de Belediye Başkanı İduğ'a teşekkür etti.

Depremin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
Depremin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
Depremin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
Depremin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir depreminin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
İzmir depreminin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
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