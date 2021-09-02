Depremin sembolü Ayda okullu oldu
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Depremin sembolü Ayda okullu oldu

Depremin sembolü Ayda okullu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan ve depremin sembol isimlerinden biri olan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, anaokuluna başladı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan ve depremin sembol isimlerinden biri olan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, anaokuluna başladı.

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir'deki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, Fidan Gezgin ve kızı Ayda enkaz altında kalmıştı. Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılırken, kızı Ayda ise depremde son kurtarılan kişi olmuştu. 91 saat sonra ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, depremin sembol isimlerinden biri olmuştu. Hayatına babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin ile devam eden Ayda, 8 yaşındaki ağabeyi ile aynı okulda anaokuluna başladı. Baba Uğur Gezgin, "Buruk bir heyecan yaşadık. Anne eksikliğinden dolayı duygusal anlar yaşadık. Hüzünlü bir mutluluk oldu. Ayda okulundan, öğretmeninden ve arkadaşlarından çok memnun. Yeni bir ortama girdi. Okula gitmeyi çok istiyordu. Annesinin hayali de Atakan ve Ayda'nın aynı okula gitmesiydi" dedi. - İZMİR

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Depremin sembolü Ayda okullu oldu
Depremin sembolü Ayda okullu oldu
Depremin sembolü Ayda okullu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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